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четверг, 13 мая 2021 19:06

Восковых Гарри и Меган вынесли из зоны королевской семьи

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Восковых Гарри и Меган вынесли из зоны королевской семьи
Фигуры Меган и Гарри перенесли из зоны "Королевская семья" к звездам Голливуда "Вечерки с награждениями" / "Музей мадам Тюссо"

Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл в лондонском "Музее мадам Тюссо", перенесли с зоны "Королевская семья" в "Вечерки с наградами".

Их фигуры разместят рядом со звездами Голливуда, является отражает их независимый статус после того, как лишились статуса членов королевской семьи. Об этом пишет Daily Star.

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Герцог и герцогиня Сассекском будут рядом с такими звездами, как Брэд Питт, Джордж Клуни, Николь Кидман, Дэвид и Виктория Бекхэм.

"Мы переместили фигуры принца Гарри и Меган к их голливудским друзьям, что отразило их новый статус на международной арене как звезд первого класса", - заявил генеральный менеджер лондонского "Музея мадам Тюссо" Тим Уотерс.

Это изменение отражает переезд пары в Голливуд спустя почти 1,5 года после их отказа от роли членов британской монаршей семьи в январе 2020 года. Изменение места Гарри и Меган произошло незадолго до того, как музей вновь откроется в понедельник, 17 мая, после длительного карантина.

Восковые фигуры Меган и Гарри впервые представили в лондонском "Музее мадам Тюссо" перед их свадьбой в мае 2018 года. На фигурах наряды, в которых пара объявила о своей помолвке.

Реалистичные восковые фигуры Гарри впервые создали в 2014-м, чтобы отметить его 30-летие. Впоследствии к нему присоединилась Меган, когда они стали супругами.

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13
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