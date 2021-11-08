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вторник, 09 ноября 2021 03:14

Восемь верблюдов и лама сбежали из цирка

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Восемь верблюдов и лама сбежали из цирка
В цирке заявили, что животных выпустили в результате "саботажа" / Испанская полиция

Восемь верблюдов и лама сбежали из цирка в Мадриде. Это случилось после того, как кто-то перерезал забор, охраняющий животных.

Полиция нашла животных, бродящих по улицам испанской столицы в 5 часов утра в пятницу, 5 ноября. Об этом пишет Independent.

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Животных нашли недалеко от места, где расположен цирк Gran Circo Quiros. Их благополучно возвратили в цирк.

В цирке заявили, что животных выпустили на свободу в результате "саботажа".

Все животные остались здоровы. Управляющий цирка обвинил в происшествии защитников животных. Электрический забор вокруг вольера кто-то перерезал. Он добавил, что активисты по защите прав животных ежегодно проводят акции протеста против цирка.

Городской совет Мадрида запретил цирки с дикими животными, заявив, что они не отвечают "физиологическим, умственным и социальным потребностям животных", и не уважают их благополучие.

Бактрийские верблюды происходят из каменистых пустынь центральной и восточной Азии и способны выжить в экстремальных условиях. Однако сейчас подавляющее большинство из них одомашнены.

В российском Кемерово дрессированный медведь на арене цирка несколько раз напал на артистов. На опубликованном в социальных сетях видео видно, как во время номера животное начинает нападать на дрессировщиков.

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