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четверг, 23 мая 2019 12:30

Вооружить на земле, в море и воздухе: в США утвердили резолюцию по Украине

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Вооружить на земле, в море и воздухе: в США утвердили резолюцию по Украине
Также авторы текста резолюции призвали Кремль немедленно освободить пленных украинских моряков. Фото: из открытых источников

На рассмотрение верхней палаты Конгресса США вынесли проект резолюции по Украине.

В нем значатся дополнительные поставки ВСУ вооружений для обороны "на земле, в море и воздухе". Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

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В документе отмечается необходимость продолжить жесткий санкционный режим против РФ, осуждаются ее дестабилизирующие действия против Украины. Также подтверждается позиция США о том, что захваченный россиянами Крым никогда не будет признан российским.

Также авторы текста резолюции призвали Кремль немедленно освободить пленных украинских моряков.

"Российский газопровод Северный поток-2 направлен на подрыв экономической стабильности Украины и представляет значительную угрозу Европе", - отмечают в проекте резолюции.

США поставили Турции ультиматум из-за российского оружия. Турции до конца первой недели июня необходимо расторгнуть сделку по покупке у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В противном случае США грозят исключить Анкару из своей программы поставок истребителей F-35.

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