США поставили Турции ультиматум из-за российского оружия

Истребитель F-35. Фото: cnbc.com

Турции до конца первой недели июня необходимо расторгнуть сделку по покупке у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В противном случае США грозят исключить Анкару из своей программы поставок истребителей F-35.

Кроме этого, Госдепартамент США рассматривает введение санкций в отношении Турции. Вашингтон призывает Анкару купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает cnbc.com.

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2017-го Турция заключила контракт с Россией на поставку 4 дивизионов систем С-400 на сумму $2,5 млрд. В феврале 2019-го глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара введет в эксплуатацию российские комплексы к октябрю 2019-го. Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса, в который входит и Турция. В свою очередь, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал покупку российских ЗРС "суверенным правом" страны.