Вооруженный мужчина захватил заложницу: есть раненые

Вооруженный мужчина захватил женщину и держит ее в заложниках во Франции.
Инцидент произошел в коммуне Домон, расположенной к северу от Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По меньшей мере два человека ранены. Злоумышленник скрылся в здании компании.
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Как отмечается, человек может быть менеджером этой компании, а заложница - его женой.
На месте работают сотрудники французской антитеррористической полиции.
В Киеве мужчины захватили в квартире девушку, которую удерживали в заложниках. Инцидент произошел по адресу улица Дмитриевская, 35.
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