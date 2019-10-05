Волкера могут заменить бывшим сотрудником ЦРУ

Майкл Костив 10 лет работал в ЦРУ. Фото: Вголос

72-летнего Майкла Костива собираются принять на должность посла США в Украине. Однако одновременно продолжаются консультации по его назначению как спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины. До этого им был Курт Волкер.

Для назначения на спецпредставителя необходимо утверждение Сенатом. Этому может помешать тот факт, что Костив 10 лет работал в ЦРУ.

В статье о претенденте в английской версии Википедии говорится о странной истории: якобы в конце 1981 он был пойман в супермаркете на краже пакета с беконом стоимостью в $2,13. Он сообщил об этом инциденте своему начальству и был отправлен в административный отпуск. В 1982-м, после того как Костов подал в отставку, обвинения были сняты. Впрочем, этот инцидент не помешал ему в 2004-2006 годах быть советником директора ЦРУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госдеп США предостерег от "решалы" Богдана - адвокат Трампа

После ЦРУ Костив около 20 лет работал в нафтогазовой компании Chevron.

С 2006-го по 2011-й Костив был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн.

С 2011-го и до сих пор Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников. С января 2017 года также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса. Кроме украинского языка, Костив владеет русским, испанским, итальянским, польским.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер завершил давать показания перед 3 комитетами Палаты представителей. Конгрессмены более 9 ч. опрашивали его за закрытыми дверями.