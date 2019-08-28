Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8

Волкер также добавил, что в ближайшее время не ожидает от России действий по возвращению Крыма. Фото: https://medium.com

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что главным условием возвращения России в "большую восьмерку" должен стать уход из Крыма. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямой".

"В 2014-м Россию исключили из клуба G8 - именно из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия идет из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества", - сказал Волкер.

При этом он добавил, что в ближайшее время не ожидает от РФ таких действий.

По его словам, позицию по возврату РФ должны выразить другие лидеры G8.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что будет работать над приглашением России на саммит G7.