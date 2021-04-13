Военный атташе РФ устроил подпольную вечеринку с дипломатами несмотря на карантин

 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3573
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 810
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 324
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1089
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2844
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1098
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 927
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2655
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2052
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 603
Фото
Все фото
7
3
5
8
17
В Испании школьные уроки решили проводить на пляже
В Испании школьные уроки решили проводить на пляже
Максимальный уровень сложности: в России загорелся бизнес-центр
Максимальный уровень сложности: в России загорелся бизнес-центр
В США бушуют мощные торнадо: есть погибшие
В США бушуют мощные торнадо: есть погибшие
Гигантская бамбуковая панда разлеглась на поляне и делает селфи
Гигантская бамбуковая панда разлеглась на поляне и делает селфи
В память о принце Филиппе почти час звучал артиллерийский салют
В память о принце Филиппе почти час звучал артиллерийский салют
Видео
Все видео
Ученые превратили паутину в музыку
Ученые превратили паутину в музыку
Женщину приговорили к штрафу, потому что намеренно кашляла в магазине
Женщину приговорили к штрафу, потому что намеренно кашляла в магазине
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества
Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества
Двухметровая ящерица залезла в супермаркет в поисках пищи
Двухметровая ящерица залезла в супермаркет в поисках пищи
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 837
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2844
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 765
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 477
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 792
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
вторник, 13 апреля 2021 10:30

Военный атташе РФ устроил подпольную вечеринку с дипломатами несмотря на карантин

  Комментировать
Военный атташе РФ устроил подпольную вечеринку с дипломатами несмотря на карантин
Руслан Ушаков показывал неприличные жесты соседям, которые вызвали полицию из-за проведения подпольной вечеринки. Фото: eurointegration

В конце марта в Риге, Латвия, прошла вечеринка с участием 10 человек, которые потом разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Тусовка прошла с явными нарушениями карантинных правил.

Подробностями поделилось издание Delfi.

Хозяином вечеринки оказался военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков.

Соседи вызвали полицию из-за громкой музыки ночью, но правоохранители поговорили с Ушаковым и уехали, ничего не предприняв. После отъезда полиции, атташе начал показывать соседям неприличные жесты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция накрыла подпольную вечеринку: оштрафовали более сотни человек

По словам представительницы Муниципальной полиции Риги Ласмы Грейдане, 27 марта действительно поступило сразу 2 вызова о незаконных сборах и возможном нарушении карантинных норм.

"Полиция отреагировала и на указанный адрес выехал патрульный экипаж. Однако информация не подтвердилась - по прибытии полицейских во дворе находились только члены одного домохозяйства", - указала представительница Госполиции Анце Розите.

Однако свидетели сообщили, что полицейские не заходили в дом, в котором спрятались другие участники вечеринки.

Во Франции нескольких министров якобы поймали на посещении подпольных вечеринок в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за карантина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Военный атташе РФ устроил подпольную вечеринку с дипломатами несмотря на карантин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Осуществили первый перелет через Атлантику

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 26433
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 11745
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 6957
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 6183
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4446
Мир
Мужчины в Японии решили "забеременеть" - фото
Мужчины в Японии решили "забеременеть" - фото Просмотров: 18
Мэра отстранили от должности из-за вакцинации от коронавируса без очереди
Мэра отстранили от должности из-за вакцинации от коронавируса без очереди Просмотров: 171
У Байдена придумали, что делать с собакой, который дважды покусал сотрудников Белого дома
У Байдена придумали, что делать с собакой, который дважды покусал сотрудников Белого дома Просмотров: 279
Блогер научил робопса от Boston Dynamics мочиться пивом в стакан
Блогер научил робопса от Boston Dynamics мочиться пивом в стакан Просмотров: 72
Осуществили первый перелет через Атлантику
Осуществили первый перелет через Атлантику
 Просмотров: 63
Больше всего комментируют
5
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
4
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
Голосов: 736
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть