Военный атташе РФ устроил подпольную вечеринку с дипломатами несмотря на карантин

Руслан Ушаков показывал неприличные жесты соседям, которые вызвали полицию из-за проведения подпольной вечеринки. Фото: eurointegration

В конце марта в Риге, Латвия, прошла вечеринка с участием 10 человек, которые потом разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Тусовка прошла с явными нарушениями карантинных правил.

Подробностями поделилось издание Delfi.

Хозяином вечеринки оказался военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков.

Соседи вызвали полицию из-за громкой музыки ночью, но правоохранители поговорили с Ушаковым и уехали, ничего не предприняв. После отъезда полиции, атташе начал показывать соседям неприличные жесты.

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По словам представительницы Муниципальной полиции Риги Ласмы Грейдане, 27 марта действительно поступило сразу 2 вызова о незаконных сборах и возможном нарушении карантинных норм.

"Полиция отреагировала и на указанный адрес выехал патрульный экипаж. Однако информация не подтвердилась - по прибытии полицейских во дворе находились только члены одного домохозяйства", - указала представительница Госполиции Анце Розите.

Однако свидетели сообщили, что полицейские не заходили в дом, в котором спрятались другие участники вечеринки.

Во Франции нескольких министров якобы поймали на посещении подпольных вечеринок в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за карантина.