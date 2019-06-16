Военных наказали за неправильное хранение продуктов в холодильнике

В Израиле военные получили наказание за неправильное хранение продуктов. Фото: "Спільне"

В Израиле трех солдат наказали за то, что они положили в холодильник сыр рядом с колбасой.

За такой поступок военнослужащие получили дисциплинарные наказания. Об этом сообщает Іsraelinfo, информацию также подтвердил ЦАХАЛ.

Солдат наказали за нарушение армейских инструкций, в которых сказано соблюдать правила кашрута в общественном холодильнике: нужно разделять все пищевые продукты животного происхождения на мясные и молочные, также запрещается их совместное употребление и хранение.

В издании отмечают, что усиление религиозного принуждения в Израиле стало горячей темой после апрельских выборов.

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Солдаты рассказали на популярной фейсбук-странице "Мехартетим ба-тшува", что за "преступление" против кашрута командиры в частности лишили их увольнения и заперли на базе на субботу. Пост получил тысячи репостов и комментариев. Израильтяне возмущаются религиозным диктатом в армии, сочувствуют пострадавшим, зовут их в гости и советуют требовать от ЦАХАЛа компенсаций за нарушение их прав.

В одной из воинских частей во Львовской области в результате выстрела был смертельно ранен один из военнослужащих. В него стрелял сослуживец.