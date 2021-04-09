Военные испытали роботов во время учений

Французская армия испытала робота-собаку / SaintCyrCoet

Робот-собака "Пятно", сконструированный американской компанией Boston Dynamics, стал одним из нескольких новых машин, которые приняли участие во французских учениях в военной школе Еcole Militaire Interarmes.

Различные упражнения военные выполняли с роботами и без них, чтобы увидеть, насколько те полезны. Целью было "повысить осведомленность о задачах завтрашнего дня" и провести "роботизацию поля битвы". Об этом пишет Daily Star.

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Роботы замедляли работу военных, но помогали обезопасить солдат от лишних рисков ранений и гибели.

"Во время битвы в городе, когда мы не использовали роботов, я "погиб". Но не умер, когда робот первым отправился в разведку", - сказал один из военных.

Робота-собаку использовали для разведки. Он весит около 32 кг, имеет камеры и может управляться дистанционно, чтобы передвигаться по суше там, где невозможно проехать колесами. Работа испытали на строительных площадках, на фабриках и в подземных шахтах.

Французские военные также испытали дистанционно управляемый автомобиль с гусеницами и автоматическую пушку, колесного "работа-мула" для перевозки грузов и многоцелевого колесного дрона, который может обеспечить мобильное огневое прикрытие солдатам.