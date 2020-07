Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг

В Израиле набирают обороты митинги против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Последний протест в Иерусалиме полиция разгоняла водометами.

Столкновения в израильской столице вспыхнули в ночь на 24 июля, пишет Assotiated Press.

Отмечается, что в центральном Иерусалиме арестовали по меньшей мере 55 протестующих. На антиправительственный митинг вышли тысячи людей.

Причина протестов - недавние коррупционные скандалы, в которых обвиняют Нетаньяху. Митинг у резиденции премьер-министра начался после захода солнца в четверг, 23 июля, и сначала был преимущественно мирным. Рядом состоялся меньший контрпротест в поддержку Нетаньяху. Между двумя лагерями стояли металлические баррикады и полиция.

Anti-government protests will turn violent outside Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's home in Jerusalem. Police made an arrest using a water cannon. #Israel #Jerusalem #Protest #Benjaminnetanyahu #Police pic.twitter.com/6nAZaoH07o