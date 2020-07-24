Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг

В Израиле разогнали митинг против Нетаньяху. Фото: Reuters

В Израиле набирают обороты митинги против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Последний протест в Иерусалиме полиция разгоняла водометами.

Столкновения в израильской столице вспыхнули в ночь на 24 июля, пишет Assotiated Press.

Отмечается, что в центральном Иерусалиме арестовали по меньшей мере 55 протестующих. На антиправительственный митинг вышли тысячи людей.

Причина протестов - недавние коррупционные скандалы, в которых обвиняют Нетаньяху. Митинг у резиденции премьер-министра начался после захода солнца в четверг, 23 июля, и сначала был преимущественно мирным. Рядом состоялся меньший контрпротест в поддержку Нетаньяху. Между двумя лагерями стояли металлические баррикады и полиция.

В полиции отметили, что в стране из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом продолжается карантин. Именно поэтому стражи порядка попытались прекратить массовое собрание, участники которого хотели устроить шествие по городу.

Начались столкновения с демонстрантами. Через некоторое время на место протеста прибыли четыре грузовика с водометами. Разбрызгивать воду не прекратили и тогда, когда митингующие развернулись в другую сторону.

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Митинги против Нетаньяху продолжаются в течение последних недель. Израильтяне призывают премьера подать в отставку, пока продолжается судебный процесс. Главу правительства обвиняют в коррупции и манипуляциях в своих интересах.

Критики говорят, что он больше сосредоточен на избежании юридической ответственности, чем на сдерживании пандемии. Между тем в Израиле зарегистрировано уже более 57 тыс. случаев заражения и по меньшей мере 442 смерти.

В начале июля в Израиле усилили карантин, ограничив массовые собрания.