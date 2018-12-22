Водитель врезался протестующих и погиб

 
Ексклюзивы
1/5
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1611
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 693
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 954
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 621
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3906
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 243
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2025
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3933
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4995
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
3
25
9
6
9
Женщина продает грязное белье, чтобы спасать бездомных котов
Женщина продает грязное белье, чтобы спасать бездомных котов
Голые женские прелести и Бэтмен: оптические иллюзии обманывают людей
Голые женские прелести и Бэтмен: оптические иллюзии обманывают людей
В лесу нашли загадочные круги из живых деревьев, которым более 40 лет
В лесу нашли загадочные круги из живых деревьев, которым более 40 лет
Нашли древнейшую жертву политического убийства
Нашли древнейшую жертву политического убийства
&quot;Индусы окружили на улице&quot; - украинка рассказала о жизни в Индии
"Индусы окружили на улице" - украинка рассказала о жизни в Индии
Видео
Все видео
В России загорелся склад с фейерверками
В России загорелся склад с фейерверками
Мир отмечает столетие "Щедрика": где звучала украинская щедривка
Мир отмечает столетие "Щедрика": где звучала украинская щедривка
Питон едва не задушил спасателя на глазах у детей
Питон едва не задушил спасателя на глазах у детей
Российский корабль сел на мель у Британии
Российский корабль сел на мель у Британии
Появилась впечатляющая информация из личной жизни Путина
Появилась впечатляющая информация из личной жизни Путина
Интервью
1/5
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 693
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1476
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2439
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1602
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3249
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 252
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
суббота, 22 декабря 2018 13:25

Водитель врезался протестующих и погиб

  Комментировать
Водитель врезался протестующих и погиб
На перекрытом перекрестке погиб человек. Фото: DW

Во время протестов желтых жилетов во Франции погиб еще один человек.

22 декабря, на юге страны у города Перпиньян автомобиль врезался в грузовик на перекрестке, который был перекрыт протестующими, сообщает DW.

В аварии погиб 36-летний водитель автомобиля. Количество погибших во время протестов, продолжающихся во Франции с 17 ноября, возросло до 10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии автомобиль влетел в толпу людей, есть жертвы

Протесты в стране продолжаются, но количество демонстрантов снизилось. Несколько инициативных групп протестующих призвали к новым демонстрациям, но накануне Рождества на улицы выходят все меньше людей.

Во Франции погиб местный лидер "желтых жилетов". Мужчина попал под грузовик во время блокирования движения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель врезался протестующих и погиб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Из Библии убрали все упоминания о спиртных напитках

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 141299
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 60011
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
14
 Просмотров: 41394
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
14
 Просмотров: 27051
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
32
 1 Просмотров: 18621
Мир
Смертник взорвал себя у резиденции президента, есть погибшие
Смертник взорвал себя у резиденции президента, есть погибшие Просмотров: 261
Нашли мужчину и женщину, которые остановили работу лондонского аэропорта
Нашли мужчину и женщину, которые остановили работу лондонского аэропорта Просмотров: 918
США вернут Украине похищенную картину
США вернут Украине похищенную картину Просмотров: 270
Спецназ штурмовал судно, которое захватили мигранты
Спецназ штурмовал судно, которое захватили мигранты Просмотров: 864
Вашингтон дает $ 10 млн помощи для Украины
Вашингтон дает $ 10 млн помощи для Украины Просмотров: 333
Больше всего комментируют
9
Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП
6
Украина получила новые боевые вертолеты
5
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
5
В парламенте зарегистрировали законопроект об объявлении войны России
3
Патриарх Кирилл обвинил Вселенский патриархат в агрессии
Голосов: 803
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua