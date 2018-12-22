Водитель врезался протестующих и погиб

На перекрытом перекрестке погиб человек. Фото: DW

Во время протестов желтых жилетов во Франции погиб еще один человек.

22 декабря, на юге страны у города Перпиньян автомобиль врезался в грузовик на перекрестке, который был перекрыт протестующими, сообщает DW.

В аварии погиб 36-летний водитель автомобиля. Количество погибших во время протестов, продолжающихся во Франции с 17 ноября, возросло до 10.

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Протесты в стране продолжаются, но количество демонстрантов снизилось. Несколько инициативных групп протестующих призвали к новым демонстрациям, но накануне Рождества на улицы выходят все меньше людей.

Во Франции погиб местный лидер "желтых жилетов". Мужчина попал под грузовик во время блокирования движения.