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пятница, 11 октября 2019 11:39

Во Вроцлаве назвали условие, при котором можно ездить в транспорте бесплатно

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Во Вроцлаве назвали условие, при котором можно ездить в транспорте бесплатно
Благодаря акции власти города пытаются популяризировать польского Нобелевского лауреата. Фото: traveller-eu.ru

11-13 октября в польском городе Вроцлав люди, которые будут иметь книги Нобелевского лауреата Ольги Токарчук, смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.

Так решил мэр Вроцлава Яцек Сутрик, сообщили на сайте города.

"Ольга Токарчук стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Сегодня эта новость распространилась по всему миру. Во Вроцлаве мы очень гордимся этим. Мэр Вроцлава Яцек Сутрик решил, что любой, у кого будет книга ее авторства, сможет путешествовать общественным транспортом бесплатно до конца недели", - написали в сообщении.

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Благодаря такой акции власти города пытаются популяризировать польского Нобелевского лауреата и стимулировать людей ездить в общественном транспорте.

Ольга Токарчук является почетной гражданкой Вроцлава и недавно стала лауреатом Нобелевской премии в области литературы за 2018 год. Это вторая полька, которая удостоилась этой премии.

"Это большой день для Вроцлава", - сказал Яцек Сутрик.

10 октября назвали двух лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и Питер Гандке из Австрии. Польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук была награждена за "повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

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Дата
11
октября

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