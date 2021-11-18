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четверг, 18 ноября 2021 11:55

Во время торнадо на Сицилии погиб человек
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Торнадо на Сицилии
Фото: ANSA
Последствие торнадо
Торнадо на Сицилии
Последствия торнадо

В среду утром, 17 ноября, на итальянский остров Сицилия обрушилось торнадо. Погиб 53-летний мужчина.

Он вышел из дома, потому что боялся, что непогода повредит дом. Его смертельно ранило. Об этом пишет агентство ANSA.

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Также пострадали пожилые супруги - мужчину ударила дверь, сломавшаяся от порыва ветра. Он госпитализирован с травмой головы. У жены незначительные травмы, но она тоже в больнице.

"У нас уже несколько часов непогода. К сожалению, есть пострадавшие. Повреждены многие дома, фермы и инфраструктура. Деревья упали на дороги, защитные стены обрушены, снесло крыши. Призываю всех не выходить из дома без крайней нужды", - заявил мэр города Модика.

В последние недели Сицилия регулярно страдает от штормов, гроз и сильных дождей. Со вторника у ее берегов образовались торнадо. Также сообщают о сильном граде и наводнении.

Три человека погибли в конце октября в результате сильного наводнения на востоке Сицилии.

В Канаде в результате масштабных паводков в провинции Британская Колумбия погиб по меньшей мере один человек. Еще двое пропали без вести.

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