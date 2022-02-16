Во время шторма затонуло рыболовецкое судно: минимум 10 погибших

Сильный ветер и ухудшение видимости снизили шансы найти членов экипажа живыми. Фото: pixabay.com

Испанское рыболовецкое судно в шторм затонуло в море возле Канады 15 февраля, по меньшей мере 10 рыбаков погибли.

Еще 11 пропали без вести, сообщает AFP.

"Сначала канадский Объединенный спасательный координационный центр сообщил о найденных семи телах и трех спасенных. Впоследствии нашли еще троих погибших", - говорится в сообщении.

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Сложные погодные условия затрудняли поиск уцелевших. Сильный ветер и ухудшение видимости снизили шансы найти членов экипажа живыми. Канадские спасатели задействовали вертолет, военный самолет, корабль береговой охраны и несколько лодок.

Министерство транспорта Испании заявило, что членами экипажа были 16 граждан Испании, пятеро перуанцев и трое граждан Ганы.

Не менее сотни человек утонули у берегов Сенегала, когда рыбацкая лодка с нелегальными мигрантами затонула после взрыва на борту. Она направлялась к испанским Канарским островам, чтобы нелегалы могли попасть в Европу.