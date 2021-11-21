Во время прилива волной смыло в море группу людей: есть погибшие

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Фото: Pixabay

На юге Мьянмы при приливе волной смыло в море группу людей. По меньшей мере, 15 из них погибли, несколько человек пропали без вести.

Об этом сообщает Xinhua.

"Волна смыла паломников, которые шли вдоль берега, чтобы поклониться пагоде", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в городе Танбюзаят, штат Мон. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

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В результате внезапных наводнений на черноморском побережье Турции погибли 58 человек.