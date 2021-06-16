Во время полета чемодан с приправами для сладостей стала тяжелее на 3,5 кг кокаина

Набор смесей для сладостей, в которых на самом деле кокаин / National Crime Agency

Наркодилера в Великобритании поймали в аэропорту с партией кокаина на почти $400 тыс., спрятанного в приправах к сладостям.

Офицеры британской пограничной службы NCA раскрыли чемодан, в котором были две коробки смесей для пирожных, приправа для блинов, пакет кофейных зерен и хлопья. Об этом пишет Daily Star.

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Контрабандиста, 35-летнего Кемари Ливингстона Пламмера, охрана аэропорта в Манчестере обыскивала и обнаружили 3,5 кг кокаина. Мужчина возвращался из Ямайки с чемоданом на 4 кг тяжелее, чем при регистрации ранее этим утром, когда садился на рейс по ту сторону Атлантики. Это встревожило пограничников.

Розничная стоимость уличенного наркотика почти $400 тыс., или $170 тыс. при оптовой продаже. Наркодилера арестовали и посадили.

Экспертиза его телефона обнаружила компрометирующие сообщение в WhatsApp. Один из контактов писал, что они обеспокоены и не смогут заснуть, пока не узнают, что Пламмер успешно забрал багаж. Мужчина получил семь с половиной лет тюрьмы.

В конце мая мешки с кокаином стоимостью $113 млн выбросило прибоем на британские пляжи. Представители общественности сообщили о подозрительных пакетах в полицию после того, как нашли их на берегу.