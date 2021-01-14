Во время пандемии люди больше экономят на похоронах

Урна с прахом. Иллюстративное фото / The Daily Mail

Стоимость похорон в Великобритании за прошлый год составила в среднем $5713. Однако больше семей избирали более бюджетную кремацию, цена которой $2122.

Бюджетная кремация происходит без похорон. После сожжения прах возвращается семьи, что позволяет им самостоятельно организовать собственный мемориал близкому человеку в любое время по собственному выбору. Об этом пишет The Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России запретили вакцину Pfizer

Простая кремация составила 14% от всех похорон 2020-го, по сравнению с 3% годом ранее. На ранней стадии пандемии Covid-19 прошлой весной и в начале лета четверть похорон провели таким образом. Общая средняя стоимость обычных похорон выросла за год на 1,7%, что является самым медленным ростом с 2004-го. Такие данные ежегодного отчета страховой компании SunLife.

Компания обнаружила, что 24% людей, которые устроили похороны в период с февраля по июль 2020-го, заявили, что смерть их близкого человека связана с Covid-19. Среди семей, которые организовали похороны на ранней стадии пандемии, 86% заявили, что они должны экономить, преимущественно на поминках.

2020 года 35% усопших не оставили денег для оплаты своих похорон, а из тех, которые оставили, 34% - недостаточно.

25% из тех, кто оплачивал похороны, использовали кредитную карту, еще 25% заняли деньги у родственников или близких, 17% продавали вещи, 13% брали ссуду и 9% подавали заявку на субсидию от власти.