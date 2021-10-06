Во Франции задержали судно с кокаином, среди экипажа были украинцы

Экипаж направили к судебным следователям в Париж. Фото: pixabay.com

Французская таможня перехватила грузовое судно, на борту которого обнаружили более тонны кокаина.

Судно следовало из Бразилии в направлении бельгийского порта Антверпена. В минувшую пятницу в районе северного берега Франции его перенаправили в порт Дюнкерка, сообщает RFI.

"Экипаж судна составляли около 20 человек, среди которых - граждане РФ, Филиппин, Египта, Эфиопии и Украины, капитан - гражданин Румынии. Всех задержали", - говорится в сообщении.

По итогам трехдневного содержания под стражей экипаж направили к судебным следователям в Париж. Следствие ведет специальный орган по борьбе с организованной преступностью. Судно останется в порту Дюнкерка до четверга.

Наркотики спрятали в трюм судна Trudy, следовавшего под флагом Либерии. Стоимость груза оценивают в десятки миллионов евро.

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В конце сентября правоохранители обнаружили большую наркосеть, которая поставляла в Европу кокаин. Обвинение в причастности к торговле наркотиками выдвинули 61 лицу. У задержанных изъяли 2,6 т кокаина, 324 кг каннабиса, €612 тыс. наличными, девять элитных автомобилей и пять мотоциклов.