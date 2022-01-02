Во Франции ультраправые требуют снять флаг ЕС с Триумфальной арки

Президент Франции это решение еще никак не прокомментировал. Фото: Eric Zemmour / Twitter

По случаю полугодичного председательства Франции в Совете Европы под Триумфальной аркой временно был заменен французский флаг на флаг ЕС.

Об этом сообщает Le Monde.

Размещение флага ЕС вызвало возмущение у ультраправых.

Кандидатка в президенты от ультраправого "Национального собрания" Марин Ле Пен сказала, что она "возмущена тем, что французский флаг был заменен флагом Европейского Союза под Триумфальной аркой над могилой неизвестного солдата" и осудила это как провокацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша начала председательство в ОБСЕ

Также Ле Пен собирается подать жалобу в Государственный совет, чтобы флаг немедленно сняли.

Французский журналист Эрик Земмур в Twitter написал: "Возглавлять Европу - да, стереть французскую идентичность - нет!".

Также высказался и депутат Эрик Чиотти, призвавший президента Франции "немедленно и торжественно снова поднять триколор".

"Макрон - президент стирания нашей национальной идентичности", - сказал Чиотти.

Кандидат республиканцев Валери Пекресс в свою очередь попросила президента Эммануэля Макрона вернуть триколор рядом с европейским.

Сам Макрон пока никак не высказывался по поводу этой ситуации.

Но младший министр по делам Европы Клеман Бон сказал, что демонстрация флага ЕС временная. "Французский флаг не заменили. Избирательная кампания не является бесплатным пробелом для мелкой лжи и споров", - написал он в Twitter.

С 1 января по 30 июня 2022 года Совет Европейского Союза будет возглавлять Франция. Своим девизом и приоритетами страна избрала - "Восстановление, сила и чувство принадлежности".