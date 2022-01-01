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суббота, 01 января 2022 14:18

Польша начала председательство в ОБСЕ

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Польша начала председательство в ОБСЕ
Председательствовать в ОБСЕ в течение года будет Польша. Фото: DW

Польша с 1 января 2022 начала председательство в Организации безопасности и сотрудничества в Европе.

По ротационному принципу, на 2021 год главой ОБСЕ на один год стал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время своего председательства Польша намерена сосредоточиться на достижении прогресса в мирном урегулировании конфликтов.

"Ключевой целью для Польши будет обеспечить соблюдение фундаментальных принципов и обязательств ОБСЕ, заложенных в Хельсинкском заключительном акте и последующих документах. Настоящий диалог между странами-участницами должен основываться на принципах международного права и приверженности существующим механизмам ОБСЕ", - сказал Збигнев Рау.

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Министр наметит приоритеты польского председательства на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал начало председательства Польши в ОБСЕ и поздравил коллегу.

"Ожидаю плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины", - отметил Кулеба.

С 1 января по 30 июня 2022 года Совет Европейского Союза будет возглавлять Франция.

Своим девизом и приоритетами страна избрала - "Восстановление, сила и чувство принадлежности": восстановление экономики и поддержка экологической и цифровой трансформации, "силу" для защиты и продвижения своих ценностей и интересов, и "ощущение принадлежности" в смысле развития общего европейского видения.

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