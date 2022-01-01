Франция возглавила Совет Европейского Союза

Франция начала председательство в Совете Европейского союза. Фото: ukrnews

С 1 января по 30 июня 2022 года Совет Европейского Союза будет возглавлять Франция.

Своим девизом и приоритетами страна избрала - "Восстановление, сила и чувство принадлежности": восстановление экономики и поддержка экологической и цифровой трансформации, "силу" для защиты и продвижения своих ценностей и интересов, и "ощущение принадлежности" в смысле развития общего европейского видения. Об этом пишет "Европейская правда".

"Если бы мне нужно было одним предложением пересказать цели нашего президентства с 1 января по 30 июня, я бы сказал, что нам нужно двигаться от состояния Европы, которая сотрудничает в рамках своих границ, в Европу, которая является мощным игроком в мире, полностью суверенным и свободным решать свою судьбу и делать свой выбор", – говорил ранее президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, в период председательства Франция хочет запустить реформу действующих в Шенгенской зоне правил. Макрон выступил за создание специального механизма экстренной помощи странам-членам ЕС в случае миграционных кризисов на границах.

Выступая за "стратегический суверенитет" ЕС, Макрон напомнил о концепции автономной системы обороны 27 стран союза, активно продвигаемой Францией. Париж настаивает, что такая система должна являться дополнением, а не альтернативой НАТО.

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Президент Франции также анонсировал активизацию политики по Западным Балканам, призвав ЕС "прояснить перспективы европейской интеграции" Албании, Боснии, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово.

В будущем полугодии Франция также намерена достичь прогресса в переговорах по проекту европейского Пакта по миграции и убежищу.

Макрон также предложил "пересмотреть бюджетные рамки" и правила Евросоюза, создав новую модель экономического роста; уделить внимание регулированию цифровой сферы и мероприятиям Европейского зеленого курса, в частности, созданию механизмов, ограничивающих или вовсе исключивших импорт в ЕС продукции с высоким "углеродным следом".

Совет Европейского Союза – орган ЕС, где собираются все отраслевые министры стран-членов ЕС. Вместе с Европейским парламентом Совет является законодательным органом ЕС. В зависимости от области министерств существует Совет министров иностранных дел, Совет министров финансов, Совет министров сельского хозяйства, Совет министров транспорта и т.д. Отраслевые министры принимают решения, касающиеся будущего многих европейских стран. Например, решение о строительстве новой железной дороги через Европу, либо введении новых водительских прав на всей территории ЕС, либо о размере финансовой помощи для сельского хозяйства стран-членов ЕС.