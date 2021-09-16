Во Франции шторм унес жизни семи человек

Изменчивые воды стали причиной гибели людей / НАЙДЖЕЛ ГЛИНН

По меньшей мере семь человек утонули в водах Средиземного моря на юге Франции.

Их унесло в море во время плавания у пляжей, несмотря на предупреждения об опасной и неспокойной воде. Море поднялось из-за штормов и сильных ветров. Об этом пишет ВВС.

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Службы экстренной помощи говорят, что они пытались спасти 12 человек. Одну из жертв снесло со скалы. Пожарно-спасательная служба призвала людей избегать плавания и не подходить близко к воде. Также некоторые люди не понимали опасности подводных течений.

"Вода теплая, вы думаете, что собираетесь повеселиться, и быстро вас тянет к открытому морю и ко дну, и вы устаете, пытаясь вернуться - вот что вызывает утопление или начало утопления", - говорит начальник местной пожарной службы.

К вечеру полицейские эвакуировали все пляжи без спасателей. В регионе действует оранжевая метеорологическая сигнализация, предупреждающая о штормах и наводнениях.

В озере Безлюдовка под Харьковом 12 сентября утонула машина Renault Trafic с двумя людьми. Как отмечается, пара занималась сексом в машине на берегу.