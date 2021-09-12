Занимались сексом и утопились - любовники утонули в озере

На озере Безлюдовка погибла пара. Фото: "Труха Харьков"

В озере Безлюдовка под Харьковом утонула машина Renault Trafic с двумя людьми.

Как отмечается, пара занималась сексом в машине на берегу озера. Об этом сообщает Telegram канал "Труха Харьков".

"Приезжал сын (около 30 лет), он же владелец авто. Рассказал, что 2 дня назад дал папе машину, так как машина отца в ремонте. Отец сказал маме (жене), что поехал лечить ухо, а сам с молодой девушкой в ​​бусике на Безлюдовке ... Ему было 62, ей 33 ", - говорится в сообщении.

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Авто пытались вытащить из воды около часа. Оно лежало на боку, чем усложняло задачу спасателям. Вытянуть удалось с помощью крана. Внутри автомобиля находилось два трупа, мужчины и женщины.

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