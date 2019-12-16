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понедельник, 16 декабря 2019 14:35

Во Франции отменили реформу, которая вызвала массовые протесты

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Во Франции отменили реформу, которая вызвала массовые протесты
На протесты против пенсионной реформы вышли более 800 французов. Фото: slovoidilo.ua

Власти Франции отменили пенсионную реформу, из-за которой в стране начались массовые забастовки.

Верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делева подал в отставку, сообщает Le Monde.

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В протестах против запланированной пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона приняли участие более 800 тыс. французов. Люди вышли на улицы в 50 городах страны.

В Париже протестующие прошли от Восточного вокзала до площади Нации. Французский профсоюз ВКТ насчитал 250 тыс. человек в столичной ходе. Данные полиции существенно ниже - 65 тыс. Полиции пришлось применить слезоточивый газ против демонстрантов из-за беспорядков, возникших вне основной акцией протеста. Несмотря на протесты Макрона заявил о своем "спокойствии и решимости провести реформу" пенсионной системы.

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