800 тыс. французов вышли на протесты

Во Франции протесты. Фото: Reuters.

Более 800 тыс. человек во Франции приняли участие в протестах против запланированной пенсионной реформы президента Макрона.

Люди вышли на улицы в 50 городах страны, в том числе на главную манифестацию в Париже. Закрыли основные музеи и Эйфелеву башню. Демонстрации состоялись в день общенациональной забастовки против пенсионной реформы, передает RFI.

В Париже протестующие прошли от Восточного вокзала до площади Нации. Французский профсоюз ВКТ насчитал 250 тыс. человек в столичной ходе. Данные полиции существенно ниже - 65 тыс. Полиции пришлось применить слезоточивый газ против демонстрантов из-за беспорядков, возникших вне основной акцией протеста.

Бастовали в основном транспортники, железнодорожное движение было практически парализовано в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нормандская встреча": евродепутаты обратились к Меркель и Макрону

Работники железной дороги проголосовали за продление забастовки до пятницы, тогда как профсоюзы парижского оператора автобусов и метро RATP заявили, что их акция продлится до понедельника.

Несмотря на протесты Макрона заявил о своем "спокойствии и решимости провести реформу" пенсионной системы. Ее окончательная "общая архитектура" будет объявлена ​​на следующей неделе после завершения переговоров с профсоюзами, сообщил Макрон.

Официальный представитель правительства Сибет Ндиай отметила, что в этих переговорах еще "остается пространство для маневра" и уточнения реформы.

9 декабря в Париже должны встретиться для переговоров лидеры Украины, Франции, Германии, России. Участники встречи в "нормандском формате" могут принять "необязывающий" документ. "Это необязывающий документ, необязывающее соглашение. Можно ожидать, что в нем будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть общее понимание", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Дождь".