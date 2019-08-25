Во Франции начался саммит "Большой семерки"

Начался саммит G7. Фото: ТСН

Главы государств и правительств США, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Японии, а также президент ЕС, прибыли на саммит G7 во французском Биаррице.

"Саммит G7 в Биаррице начался. Мы не сможем выполнить все, что мы определили, но сделаем все как можно более эффективно, чтобы обеспечить вашу безопасность, создать больше рабочих мест и бороться с неравенством, от которого вы страдаете", - обратился к гражданам за несколько часов до начала саммита президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Укринформ.

Макрон вместе с первой леди Франции начали церемонию встречи и приветствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии сделали важное заявление о возвращении России в G7

Перед началом саммита президент США Дональд Трамп и Макрон провели незапланированную встречу.