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воскресенье, 25 августа 2019 02:13

Во Франции начался саммит "Большой семерки"

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Во Франции начался саммит &quot;Большой семерки&quot;
Начался саммит G7. Фото: ТСН

Главы государств и правительств США, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Японии, а также президент ЕС, прибыли на саммит G7 во французском Биаррице.

"Саммит G7 в Биаррице начался. Мы не сможем выполнить все, что мы определили, но сделаем все как можно более эффективно, чтобы обеспечить вашу безопасность, создать больше рабочих мест и бороться с неравенством, от которого вы страдаете", - обратился к гражданам за несколько часов до начала саммита президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Укринформ.

Макрон вместе с первой леди Франции начали церемонию встречи и приветствия.

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Перед началом саммита президент США Дональд Трамп и Макрон провели незапланированную встречу.

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