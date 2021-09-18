Во Франции 150 байкеров устроили драку: есть погибшие и раненые

Причины драки пока неизвестны. Фото: Pexels

Один человек погиб и двое получили ножевые ранения в результате драки с участием 150 байкеров в городе Тарб на юго-западе Франции. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Инцидент произошел в выставочном парке, где в эти выходные проходит фестиваль "Американский салун" с музыкой в стиле кантри, выставкой татуировок и турниром по покеру. Причины драки пока неизвестны.

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Человек, который, как предполагает полиция, нанес потерпевшим ножевые ранения, исчез. Силы правопорядка развернули его поиски.

Мэр Тарба Жерар Тремеже распорядился немедленно прекратить фестиваль и от участников вернуться домой.

В Черновцах в ночь на 30 августа произошла масштабная драка возле ресторана на ул. Энтузиастов. Участие в драке взяли около 50 человек.