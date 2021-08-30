Около 50 человек подрались возле ресторана

В Черновцах 50 человек устроили мордобой. Фото: npu.gov.ua

В Черновцах в ночь на 30 августа произошла масштабная драка возле ресторана на ул. Энтузиастов.

Участие в драке взяли около 50 человек, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Несколько участников конфликта остановили и задержали", - рассказали полицейские.

На них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

В центре Одессы конфликт между двумя компаниями закончился масштабной дракой. Инцидент произошел на ул. Дерибасовской. Во время драки в ход пошли тарелки и даже стулья. Что спровоцировало конфликт - неизвестно.