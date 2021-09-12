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воскресенье, 12 сентября 2021 05:30

Во Флориде местных жителей через суд заставят носить защитные маски

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Во Флориде местных жителей через суд заставят носить защитные маски
Учителям и ученикам разрешили ходить без масок, несмотря на новые рекомендации президента США Джо Байдена. Фото: Pixabay

Апелляционный суд штата Флорида аннулировал решение суда низшей инстанции, тем самым признав законным решение губернатора Рона Десантиса об отмене обязательного ношения защитных масок в федеральных учреждениях.

Об этом сообщает американский телеканал CNN. Десантис - губернатор, представитель Республиканской партии. Он заявил, что жители Флориды имеют право не носить защитные маски во время пандемии коронавируса, поскольку это не является обязательным требованием федерального правительства и нарушает права и свободы граждан. Также правило касалось школ. То есть учителям и ученикам разрешили ходить без масок, несмотря на новые рекомендации президента США Джо Байдена.

Однако во Флориде вопрос защитных масок мало политическое значение. Те, что против ношения масок, заявляли, что это нарушение прав и свобод граждан, а их оппоненты говорили о масках, как необходимый превентивной меры для сдерживания коронавируса.

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В июле губернатор подписал указ, который предусматривает, что учащиеся имеют право не носить маски в школах. Однако оставил за родителями право решать. Определенные школьные округа Флориды указ губернатора игнорировали, тогда как в Департаменте образования штата заявили, что прекратят их финансировать. Те, кто поддерживает рекомендацию относительно обязательного ношения масок, собираются теперь подать апелляцию в Верховный суд Флориды.

В Ивано-Франковске запретили выплачивать материальную помощь невакцинированным жителям города. Отныне чиновники будут спрашивать у заявителей о помощи на лечение от Covid-19, были ли они вакцинированы перед тем, как заболели.

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