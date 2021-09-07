Невакцинированные жители Ивано-Франковска останутся без материальной помощи

Чиновники уточнять у людей, которые обращаются за материальной помощью, болели ли они на Covid-19. Фото: pixabay.com

В Ивано-Франковске запретили выплачивать материальную помощь невакцинированным жителям города.

Отныне чиновники будут спрашивать у заявителей о помощи на лечение от Covid-19, были ли они вакцинированы перед тем, как заболели. Такое распоряжение дал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время еженедельного оперативного совещания.

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"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то это одно дело. Но не тогда, когда не воспользовалась этим правом и обращается за помощью. Поэтому, пожалуйста, пусть теперь это указывают, и от этого будет зависеть материальная помощь", - пояснил Руслан Марцинкив.

В Ивано-Франковске с начала года 4 тыс. жителей получили 11 млн грн материальной помощи, которые болели на Covid-19.