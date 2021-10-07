Внучка Муссолини получила больше всего голосов на выборах в Риме

Ракеле Муссолини получила 8,2 тыс. голосов на выборах в городской совет. Фото: Getty images

Внучка фашистского диктатора Бенито Муссолини Ракеле набрала наибольшее количество голосов на выборах в городской совет Рима.

Она получила более 8,2 тыс. голосов на муниципальных выборах, сообщает The Guardian.

В 2016 году она получила лишь 657 голосов.

Муссолини пошла на выборы от ультраправой партии "Братья Италии". После объявления результатов заявила, что успеху способствовала ее работа, а не фамилия.

"Я с детства научилась жить со своей фамилией. В школе они указывали на меня, но потом появилась Ракеле. И этот человек преобладает над фамилией, какой бы обременительной она не была", - сказала она.

Ракеле назвали в честь первой жены Бенито Муссолини. Ее отцом является джазовый музыкант Романо Муссолини.

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"Братья Италии" надеются, что их кандидат на должность мэра Энрико Мичетти победит во втором туре.

Защитник 18-летний Романо Флориани Муссолини заключил первый профессиональный контракт с "Лацио", сообщает Corriere della Sera. Соглашение футболиста с римским клубом рассчитано до лета 2024 года.