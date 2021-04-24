Внезапно умер сербский пособник оккупантов

Саша савич помогал российским империалистам. Фото: instagram

24 апреля стало известно, что умер 43-летний лидер сербского отделения мотоклуба "Ночные волки" Саша Савич, который имел медаль "За возвращение Крыма".

Члены семьи Савича заявили, что смерть наступила в результате "обширного инфаркта". Информацию о смерти пособника оккупантов подтвердил и главарь "Ночных волков" Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург". Об этом сообщает Крим.Реалии

По словам Залдостанова, Савич был "награжден" российской медалью "За возвращение Крыма". Эту медаль после 2014 года Москва раздавала тем, кто поспособствовал захвату полуострова Россией.

Российские СМИ пишут, что Савич жил в городе Ниш на юге Сербии.

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В 2014 году возглавляемые Залдостановым байкеры блокировали украинские военные части и помогали организовывать мероприятия в поддержку захвата Крыма Россией. "Хирурга" внесли в перечень лиц, в отношении которых после аннексии Крыма ввели санкции США и Канада.