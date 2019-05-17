Вместо Терезы Мэй: экс-мэр Лондона подтвердил намерения возглавить британское правительство

Борис Джонсон подтвердил свои намерения побороться за кресло премьер-министра страны после того, как действующая британская премьер Тереза ​​Мэй оставит эту должность.Фото:УНІАН.

Бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон подтвердил свои намерения побороться за кресло премьер-министра страны после того, как действующая британская премьер Тереза ​​Мэй оставит эту должность.

"Конечно, я собираюсь это сделать", - заявил Джонсон 16 мая, во время бизнес-форума в Манчестере.

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Он добавил, что его будущее участие в гонке "ни для кого уже не является секретом". Так, он подтвердил прогнозы многих обозревателей и политиков относительно его участия в борьбе за премьерское кресло.

Министерство финансов США внесло в санкционный список в рамках "закона Магнитского" пятеро россиян и специальный отряд быстрого реагирования "Терек".