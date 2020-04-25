Власти Сицилии приготовили для туристов заманчивое предложение

Сицилия пообещала оплачивать туристам авиабилеты. Фото: Преса України

Власти итальянского острова Сицилия после завершения пандемии коронавируса планируют оплачивать туристам половину стоимости авиабилетов.

Так хотят восстановить поток туристов, пишет Daily Mail.

Также планируют сделать бесплатной для туристов каждую третью ночь в гостинице, все билеты в музеи и места археологических раскопок.

Такие ваучеры будут доступны на туристическом сайте острова. На программу скидок выделили 50 млн евро.

В ООН ранее сообщали, что 96% всех туристических направлений мира закрылись для туризма в связи с введением правительствами стран мира ограничений для иностранных туристов, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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Правительство Италии планирует с 4 мая снять часть карантина. Ослабление должно быть постепенным. В ближайшие 2 недели возможно открытие отдельных производств в безопасных регионах. С 4 мая должно заработать больше производственных мощностей. Затем возобновится строительство, торговля, бары и рестораны, в зависимости от риска в регионе. В сентябре ожидается восстановление туризма, открытие заведений и школ.