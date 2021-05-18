Власти Москвы запретили выставку к 100-летию Андрея Сахарова

Андрей Сахаров в Милане, 22 апреля 1989 года / Getty Images

Власти Москвы не разрешили проведение выставки, приуроченной к 100-летнему юбилею российского правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова. Причин отказа власти российской столицы не назвали.

Зрители так и не увидят выставку московского Центра имени Сахарова "Андрей Дмитриевич Сахаров: Тревога и надежда". Об этом пишет "Радио Свобода".

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Выставку планировали открыть 17 мая, за 4 дня до 100-летия со дня рождения Сахарова. Она должна была стать одной из серии уличных выставок в российской столице. Экспозиция должна была включать фотографии Сахарова, сделанные советскими и российскими фотографами, а также цитаты из его мемуаров, статей и выступлений.

Представители департамента культуры Москвы сообщили Центру Сахарова 30 апреля, что содержание выставки - неприемлемо. В Центре Сахарова решение московских властей назвали "неубедительным и позорным".

Андрей Сахаров родился в Москве в 1921 году. В 1948-м принял участие в советской программе создания ядерного оружия. В 1975 году стал первым советским гражданином, получившим Нобелевскую премию мира. После того, как осудил советское вторжение в Афганистан в 1979-м, советская власть отправила его в ссылку, где жил в тяжелых условиях. Сахаров умер от сердечного приступа в 1989 году в возрасте 68 лет.