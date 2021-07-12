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Власти Литвы отказалась выдать Беларуси Тихановскую

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Власти Литвы отказалась выдать Беларуси Тихановскую
Фото: Светлана Тихановская / Facebook.com

Власти Литвы отказались выдать Беларуси оппозиционного лидера Светлану Тихановскую. Об этом в воскресенье, 11 июля, заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, передает Белта.

"Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче, но в них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали - то есть правовых оснований мы в этом не увидели", - сказал он.

Он напомнил в интервью, что сейчас в Литве находятся белорусские оппозиционеры, против которых в стране возбуждены уголовные дела.

"У нас очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны", - подчеркнул Швед.

Тихановская уехала в Литву после прошедших в августе 2020 года выборов президента и начавшихся протестов. В Беларуси в отношении нее, а также некоторых других членов оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе об экстремизме и попытках свержения власти.

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В начале июля МИД Литвы предоставило официальный статус представительству лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановськой, которое работает в Вильнюсе.

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