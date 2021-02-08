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понедельник, 08 февраля 2021 05:27

Власти Ирана назвали условие возвращения к ядерной сделке

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Власти Ирана назвали условие возвращения к ядерной сделке
Власти Ирана готовы вернуться к ядерной сделки 2015 года. Фото из открытых источников

Власти Ирана готовы вернуться к ядерной сделке 2015 года, которая предусматривает установление ограничения на добыче урана, в случае, если Соединенные Штаты отменят все санкции против страны.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что соответствующее заявление сделал иранский лидер Али Хаменеи. По его словам, Иран готов выполнять все предусмотренные ядерным соглашением обязательства после снятия санкций со стороны США и европейских стран.

"Только тогда, проверив, все ли санкции были отменены правильно, мы вернемся к полному соответствию к соглашению. Это бесповоротное и окончательное решение, и все иранские чиновники соглашаются с этим", - заявил Хаменеи.

Президент США Джо Байден не намерен отменять санкции против Ирана, которые ввел его предшественник Дональд Трамп, пока Тегеран продолжает заниматься обогащением урана.

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