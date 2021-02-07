Глава Белого дома отметил, что Иран сначала должен прекратить обогащение урана. Фото: flickr

Президент США Джо Байден не намерен отменять санкции против Ирана, которые ввел его предшественник Дональд Трамп, пока Тегеран продолжает заниматься обогащением урана.

Сообщает CBS. Это должно подтолкнуть Иран к переговорам о выполнении соглашения Общего всеобъемлющего плана действий (JCPOA) по ядерной программе Тегерана.

Глава Белого дома отметил, что для этого Ирана сначала нужно прекратить обогащение урана, а затем обсуждать этот вопрос.

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Ранее Байден приостановил вывод войск США из Германии. Таким образом он отменил решение Трампа уменьшить контингент в стране на 12 тыс. военных.