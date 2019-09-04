Власть Гонконга выполнила требования протестующих

Власть Гонгконга отменила законопроект о экстрадиции, который спровоцировал массовые протесты.
Законопроект предусматривал экстрадицию обвиненных в преступлении в Китай, пишет meduza.
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С июня сотни тысяч протестующих устраивали митинги на улицах Гонконга.
Демонстранты требовали расследовать дела о разгоне протестующих и снятия с должности Керри Лам, главы администрации.
Многие из нас уже привык покупать товары китайского производства. Это не просто привычка, а возможность приобрести необходимую продукцию недорого, тем самым сэкономив семейный бюджет.
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