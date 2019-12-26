Владелец свинки Пеппы выиграл суд против крупнейшего российского производителя игрушек

Российская компания должна выплатить 12190000 грн компенсации. Фото: ntvplus.com

Британская компания Entertainment One UK, которая владеет правами на персонажа свинку Пеппы, выиграла иск к одному из крупнейших российских производителей игрушек.

Арбитражный суд Москвы обязал компанию "Симбат" выплатить правообладателям свинки Пеппи 12 190 000 грн ($ 530 тыс.) компенсации за использование в детских конструкторах образа Пеппи без приобретения соответствующей лицензии. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Ответчик в суде заявлял, что на конструкторах изображалась другая, похожая свинка. В суде пояснили, что приняли решение в пользу британской компании, руководствуясь заключением эксперта и результатам опроса покупателей, предоставленных истцом.

Это решение назвали первым в судебной практике России, когда санкции за контрафактные товары применены против крупной оптовой компании, а не розничных продавцов.

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил апелляционную жалобу России на решение международного арбитража, приговорил РФ выплатить "Укрнафты" 44,4 млн долл. компенсации за экспроприацию имущества компании в результате аннексии Крыма.