Россия проиграла апелляцию о возмещении убытков "Укрнафте" от аннексии Крыма

Россия проиграла апелляцию "Укрнафте". Фото: tsn.ua

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил апелляционную жалобу России на решение международного арбитража, приговорил РФ выплатить "Укрнафты" 44,4 млн долл. компенсации за экспроприацию имущества компании в результате аннексии Крыма.

"12 апреля 2019 годамеждународный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" более 44 миллионов долларов компенсации за экспроприацию инвестиций "Укрнафты" в Автономной Республике Крым", - говорится в пресс-релизе "Укрнафты", обнародованном 18 декабря.

Кроме этого, швейцарский суд обязал Россию выплатить "Укрнафты" 155 тыс. швейцарских франков (около 155 тыс. долл. - Gazeta.ua) судебных расходов.

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"Укрнафта" - полугосударственная добывающая компания, часть акций которой принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Ранее по искам компаний Коломойского с международными арбитражей против России уже был ряд положительных решений. В частности компании требовали получить от России компенсацию за потерянные в результате аннексии Крыма активы.