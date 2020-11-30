Владелец бара хочет зарегистрировать "Церковь 400 кроликов"

Джеймс Аспелл подает заявку / The Daily Mail

Владелец бара в Англии подал заявку, чтобы зарегистрировать свое заведение как церковь, так как для культовых сооружений меньшие ограничения во время карантина.

Владелец бара текилы пытается зарегистрировать заведение в Ноттингеме как церковь, чтобы оно оставалось открытым в условиях новых карантинных ограничений. Об этом пишет The Daily Mail.

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В пабах и барах разрешено продавать алкоголь только на вынос. В местах отправления культа с ограничениями можно принимать посетителей. Пытаясь выявить лицемерие, 34-летний Джеймс Аспелл подал заявку на изменение регистрации учреждения "Коктейльный бар 400 кроликов текилы и мецкаля" на "Церковь 400 кроликов". Он открыл бар 5 лет назад.

"Предлагаю прихожанам стать сторонниками кроликов или поклонником праведных кроликов. Это шутка, но и серьезно одновременно. Из-за новых ограничений мы вынуждены закрыться, и могут пройти месяцы, прежде чем сможем снова открыть нормально наши двери. Чувствую, в определенной степени на нас напали несправедливо. Все, от тренажерных залов до массажных салонов, будет открыто, и Рождественские ярмарки будут, а мы должны закрыться?" - говорит Аспелл.

В Великобритании на 66,7 млн жителей - 1,6 млн больных на коронавирус. Погибло более 58 тыс. британцев. Страна на 7-м месте по количеству больных на Covid-19 и на 5-м по количеству умерших.