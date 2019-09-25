Визы в российских паспортах жителей ОРДЛО не ставим – Германия

Жители территорий, подконтрольных сепаратистам, могут обратиться по украинскому паспорту и въехать на территорию Германии без визы Фото: forumdaily.com

МИД ФРГ опровергло данные, что Берлин не отличают обычные паспорта граждан РФ от тех, которые выдаются на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях украинского Донбасса.

Немецкое дипломатическое ведомство утверждает, что нет ни одного случая, когда владельцы подобных паспортов получили бы визы, пишет Эспрессо.

Жители территорий, подконтрольных сепаратистам, могут обратиться за украинским паспортом и въехать на территорию Германии без визы.

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"Германия ведет переговоры на уровне ЕС о едином обращения с паспортами, выданными на Донбассе. Технические подробности такой схемы еще предстоит уточнить", - отметили в МИД ФРГ.

РФ ускоряет выдачу паспортов на Донбассе, чтобы усилить свои позиции. В подразделениях боевиков с 1 октября якобы будут воевать только те, кто имеет российский паспорт или находится на стадии его получения, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.