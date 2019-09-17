РФ ускорила выдачу паспортов на Донбассе

РФ ускоряет выдачу паспортов на Донбассе. Фото: iz.ru

РФ ускоряет выдачу паспортов на Донбассе, чтобы усилить свои позиции.

В подразделениях боевиков с 1 октября якобы будут воевать только те, кто имеет российский паспорт или находится на стадии его получения, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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"Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме того, таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины", - говорится в сообщении Минобороны.

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации более 60 тыс. жителей ОРДЛО подали заявки на получение российского гражданства, получили его уже более 25 тыс.