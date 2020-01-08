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среда, 08 января 2020 08:21

Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению

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Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Иран запустил баллистические ракеты на американские базы. Фото: navy.mil

Иран запустил более 10 баллистических ракет в две американские военные базы в Ираке.

Об этом со ссылкой на CNN сообщает НВ.

Таким образом Ирак ответил США на уничтожение американскими военными Касема Сулеймани.

"Ракеты были выпущены из Ирана и нацелены как минимум на две иракские военные базы, на которых размещен военный и коалиционное персонал США в аль-Асада и Эрбиле", - заявил представитель Пентагона Джон Хоффман.

Он сообщил, что военные базы были предупреждены о необходимости быть начеку в случае атаки Ирана.

"Оценивая ситуацию и наш ответ, мы предпримем все необходимые меры для защиты персонала, партнеров и союзников в регионе", - заявил Хоффман.

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке.

"Все нормально! Иран запустил ракеты по двум военным базам в Ираке. Оценка ущерба и возможных жертв проходит сейчас. Пока все хорошо. У нас мощная и хорошо экипирована армия в мире. Утром я сделаю официальное заявление", - заявил Трамп.

Кадры обстрела показали по иранскому телевидению.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает 13 вариантов мести США за убийство генерала Касема Сулеймани.

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Дата
08
января

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