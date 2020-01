Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению

Иран запустил более 10 баллистических ракет в две американские военные базы в Ираке.

Об этом со ссылкой на CNN сообщает НВ.

Таким образом Ирак ответил США на уничтожение американскими военными Касема Сулеймани.

"Ракеты были выпущены из Ирана и нацелены как минимум на две иракские военные базы, на которых размещен военный и коалиционное персонал США в аль-Асада и Эрбиле", - заявил представитель Пентагона Джон Хоффман.

Он сообщил, что военные базы были предупреждены о необходимости быть начеку в случае атаки Ирана.

"Оценивая ситуацию и наш ответ, мы предпримем все необходимые меры для защиты персонала, партнеров и союзников в регионе", - заявил Хоффман.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке.

"Все нормально! Иран запустил ракеты по двум военным базам в Ираке. Оценка ущерба и возможных жертв проходит сейчас. Пока все хорошо. У нас мощная и хорошо экипирована армия в мире. Утром я сделаю официальное заявление", - заявил Трамп.

Кадры обстрела показали по иранскому телевидению.

🔴 🇮🇷 JUST IN 🇮🇷 🔴



PRESS TV EXCLUSIVE



First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani's assassination.#GeneralSoleimani #DecisiveResponse #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/vpXA0HvLXG