Иран готовит 13 вариантов мести Штатам

В Иране обещают, что месть будет болезненной. Фото: ZN

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает 13 вариантов мести США за убийство генерала Касема Сулеймани.

Он заявил, что даже самый мягкий вариант будет разрушительным для Соединенных Штатов, передает HNonline.sk.

"Американцы должны знать, что мы уже обсудили 13 вариантов возмездия, и даже если будет достигнут консенсус по самому мягкому сценария, его реализация станет кошмаром для американцев", - сказал Шамхани.

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Он добавил, что Исламская Республика "откроет двери в ад".

Отношения между США и Ирана обострились в прошлую пятницу, когда был убит иранский генерал Касем Сулеймани.