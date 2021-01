Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика

Американский журнал Vogue февральский выпуск посвятил будущей вице-президенту США Камале Харрис. Глянец сразу же осудили в сети за неудачное фото на обложку.

Возмущение начали распространяться в Twitter.

На одной из фотографий Харрис позировала в голубом костюме. На другом кадре она на розовом фоне появилась в черных штанах, пиджаке, белой футболке и кедах.

"Первым шагом было создание истории. Теперь Харрис имеет еще более монументальную задачу: помочь вылечить раздробленную Америку и вывезти ее из кризиса", - прокомментировал Vogue в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще один политик публично вакцинировался от коронавируса

Поклонники вице-президента начали активно критиковать снимки женщины. Некоторые считают, что стиль съемки порочит уважение к политику. Фото назвали полным провалом.

"Какой беспорядок. У главного редактора американского Vogue Анны Винтур вероятно на самом деле нет черных друзей и коллег", - говорилось в одном из комментариев.

"Если ее команда может правильно стилизовать темнокожую женщину только тогда, когда она в одежде от кутюр, то ее срок пребывания на должности исчерпал себя. Посмотрите, как Elle перекрывает Vogue. Электрический стул".

Anna Wintour needs to go. If the only time her team can properly style a black women is when she's covered in couture then her tenure has ran it course. Look at how Kamala Harris' Elle cover straight up bodied Vogue. Electric chair! pic.twitter.com/aBVZIho98P