Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
1 Просмотров: 495
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1683
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2304
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1206
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 513
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6885
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7542
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2232
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3645
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4491
Фото
Все фото
8
4
5
11
5
Австралию засыпало снегом
Австралию засыпало снегом
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Появилось видео и манифест подростка, устроившего теракт в школе
Появилось видео и манифест подростка, устроившего теракт в школе
Мужчина устроил кровавую резню в парке
Мужчина устроил кровавую резню в парке
Украинец рассказал об особенностях жизни в стране размером с Киевскую область
Украинец рассказал об особенностях жизни в стране размером с Киевскую область
Видео
Все видео
Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие
Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие
Показали первое в мире летающее такси
Показали первое в мире летающее такси
Спортсмен погиб, уронив на себя 180-килограммовую штангу
Спортсмен погиб, уронив на себя 180-килограммовую штангу
Появилось видео, как молния ударила в российскую ракету
Появилось видео, как молния ударила в российскую ракету
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 387
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2304
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 19711
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2232
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
2 Просмотров: 711
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 0
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
четверг, 30 мая 2019 16:29

Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие

  Комментировать
Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие
В России ветер снес батут с детьми. Скриншот из видео НВ.

Ветер снес батут с детьми. Трое пострадавших в реанимации.

Инцидент произошел в столице республики РФ Бурятия Улан-Удэ. Мощный порыв ветра сдул на проезжую часть плохо закреплен надувной батут с детьми, - сообщает НВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин сделал шаг к прекращению действия договора с США о ликвидации ракет

Ответственные за работу батута после инцидента сбежали.

В Министерстве здравоохранения России сообщают, что в результате происшествия пострадали 5-ро детей, трое из которых попали в реанимацию.

Катер "Русалка", который затонул 29 мая в Будапеште, был построен 70 лет назад в Херсоне. Это моторное пассажирское судно проекта 544 ("Москвич"), построенное в 1949-ом Херсонской судостроительной компанией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

В подземном переходе удушились люди

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 54328
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 31293
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 19711
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 15048
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 8798
Мир
В Северном море нашли затонувшую страну
В Северном море нашли затонувшую страну Просмотров: 2583
Путин сделал шаг к прекращению действия договора с США о ликвидации ракет
Путин сделал шаг к прекращению действия договора с США о ликвидации ракет Просмотров: 522
Показали первое в мире летающее такси
Показали первое в мире летающее такси
 Просмотров: 324
Австралию засыпало снегом
Австралию засыпало снегом
8
 Просмотров: 819
Смертельная авария катера в Будапеште: нашли привязку к Украине
Смертельная авария катера в Будапеште: нашли привязку к Украине Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
12
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
5
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
3
Зеленский хайпанул на шаурме
Голосов: 848
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua