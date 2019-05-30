Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие

Ветер снес батут с детьми. Трое пострадавших в реанимации.
Инцидент произошел в столице республики РФ Бурятия Улан-Удэ. Мощный порыв ветра сдул на проезжую часть плохо закреплен надувной батут с детьми, - сообщает НВ.
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Ответственные за работу батута после инцидента сбежали.
В Министерстве здравоохранения России сообщают, что в результате происшествия пострадали 5-ро детей, трое из которых попали в реанимацию.
Катер "Русалка", который затонул 29 мая в Будапеште, был построен 70 лет назад в Херсоне. Это моторное пассажирское судно проекта 544 ("Москвич"), построенное в 1949-ом Херсонской судостроительной компанией.
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