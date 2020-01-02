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пятница, 03 января 2020 02:24

Веснушчатые дети и мужчины со шрамами: показали жизнь ирландских цыган
43

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Фотограф показал жизнь цыган из Ирландии
Фото: Joseph Philippe Bevillard
Фотограф показал жизнь цыган из Ирландии
Фотограф показал жизнь цыган из Ирландии
Фотограф показал жизнь цыган из Ирландии
Фотограф показал жизнь цыган из Ирландии

Фотограф Джозеф Филипп Бевиллард с 2010 года фотографирует повседневную жизнь ирландских цыган. Этот проект считает самым интересным и масштабным за 30 лет карьеры.

Веснушчатые дети, молодые женщины с длинными волосами, ярким макияжем, мужчины со шрамами и татуировками, костер, лошади и фургоны - основные элементы на снимках из этого цикла, пишет cameralabs.org.

Джозеф впервые приехал в Ирландию в 2000 году. Тогда же и встретил цыган. Они обустроили стоянку из белых фургонов по дороге из аэропорта. Вокруг бегали полуодетые дети с пони. На веревках висела мокрая одежда. Матери и дочери занимались домашними делами, ребята сжигали мусор на кострах.

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Численность этой этнической группы в Ирландии составляет около 24 тыс. человек, что меньше 1% от общего населения. Кочуют и имеют собственную культуру. Девушки выходят замуж в возрасте от 15 до 19 лет. В семьях воспитывают до 14 детей. Большинство необразованные, в школу ходят только до 14 лет. Уровень смертности среди них выше, чем в других ирландцев, живут до 39 лет.

Украинский журналист и фотограф Лилит Лысая путешествуя Индией, посетила поселения цыган в пустыне Тар из касты кальберия. В переводе с хинди означает "черная кобра".

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