Веснушчатые дети и мужчины со шрамами: показали жизнь ирландских цыган

Фото: Joseph Philippe Bevillard

Фотограф Джозеф Филипп Бевиллард с 2010 года фотографирует повседневную жизнь ирландских цыган. Этот проект считает самым интересным и масштабным за 30 лет карьеры.

Веснушчатые дети, молодые женщины с длинными волосами, ярким макияжем, мужчины со шрамами и татуировками, костер, лошади и фургоны - основные элементы на снимках из этого цикла, пишет cameralabs.org.

Джозеф впервые приехал в Ирландию в 2000 году. Тогда же и встретил цыган. Они обустроили стоянку из белых фургонов по дороге из аэропорта. Вокруг бегали полуодетые дети с пони. На веревках висела мокрая одежда. Матери и дочери занимались домашними делами, ребята сжигали мусор на кострах.

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Численность этой этнической группы в Ирландии составляет около 24 тыс. человек, что меньше 1% от общего населения. Кочуют и имеют собственную культуру. Девушки выходят замуж в возрасте от 15 до 19 лет. В семьях воспитывают до 14 детей. Большинство необразованные, в школу ходят только до 14 лет. Уровень смертности среди них выше, чем в других ирландцев, живут до 39 лет.

Украинский журналист и фотограф Лилит Лысая путешествуя Индией, посетила поселения цыган в пустыне Тар из касты кальберия. В переводе с хинди означает "черная кобра".